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24 вересня 2019, вівторок, 06:05 6 Документ
Кабмін 2019-09-24T07:45:01+03:00
Українські Новини
Гриневич наостанок отримала премій, надбавок і допомогу "на оздоровлення" на 90 тис. гривень

Гриневич наостанок отримала премій, надбавок і допомогу "на оздоровлення" на 90 тис. гривень

Лілія Гриневич
Лілія Гриневич

Заробітна плата колишнього міністра освіти і науки Лілії Гриневич за серпень становила 105 тис. гривень, її заступників - від 45,6 тис. до 110 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 81 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гриневич в серпні, становила 105 189 гривень, з них зарплата – 16 000 гривень, надбавка за вислугу років – 4 320 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 гривень, премія – 16 000 гривень, допомога на оздоровлення – 49 743 гривень, індексація - 726 гривень.

Сума утриманих податків становила 20 511 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Гриневич, становила 84 778 гривень.

Зарплата заступників міністра Романа Греби становила 96 097 гривень, Павла Хобзея – 110 393 гривень, Максима Стріхи – 47 761 тис. гривень, Юрія Рашкевича – 45 666 гривень, Вадима Карандія – 46 441 гривню, Світлани Даниленко – 67 627 гривень і держсекретаря Павла Полянського - 81 062 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гриневич в червні отримала премій та надбавок майже в п'ять разів більше окладу.

А в 2018 Гриневич крім зарплати отримувала дохід від здачі в оренду майна.

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