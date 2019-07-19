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19 июля 2019, пятница, 06:15 1180 Документ
Кабмин 2019-07-19T06:15:02+03:00
Українські Новини
Гриневич в июне получила премий и надбавок в пять раз больше оклада

Гриневич в июне получила премий и надбавок в пять раз больше оклада

Лилия Гриневич
Лилия Гриневич

Заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич, которая в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада, за июнь составила 55 тыс. гривен, ее заместителей - от 50,4 тыс. до 99,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 185 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гриневич в июне, составила 55 049 гривен, из них должностной оклад - 11 556 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 120 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 733 гривні, надбавка за интенсивность труда - 11 556 гривен, командировочные - 9 007 гривен, отпускные - 1 575 гривен, премия за май - 16 000 гривен, индексация - 502 гривны.

Зарплата заместителей министра Романа Гребы составила 60,2 тыс. гривен, Павла Хобзея - 56,3 тыс. гривен, Максима Стрихи - 50,4 тыс. гривен, Юрия Рашкевича - 69,1 тыс. гривен, Вадима Карандия - 91,6 тыс. гривен, Светланы Даниленко - 99,8 тыс. гривен и госсекретаря Павла Полянского - 185 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Гриневич потратила 183 тыс. гривен на командировки по Украине и за границу в 2018.

Также Гриневич в 2018 кроме зарплаты получала доход от сдачи в аренду имущества.

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