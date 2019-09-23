Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу і продовжить розгляд справи 18 жовтня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила представник прес-служби суду.\r\n"Сьогодні було оприлюднено доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами", - повідомила вона.\r\nРозгляд справи продовжиться до 11:00 18 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПісля цього справа буде розглянута 18 листопада.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу на 13 вересня.\r\nТакож захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.\r\nРаніше, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. Екс-Президента виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n