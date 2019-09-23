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23 вересня 2019, понеділок, 18:46 6
Судова влада 2019-09-23T18:51:28+03:00
Українські Новини
Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені

Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені

Віктор Янукович
Віктор Янукович

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу і продовжить розгляд справи 18 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомила представник прес-служби суду.

"Сьогодні було оприлюднено доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами", - повідомила вона.

Розгляд справи продовжиться до 11:00 18 жовтня.

Після цього справа буде розглянута 18 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу на 13 вересня.

Також захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.

Раніше, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. Екс-Президента виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

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