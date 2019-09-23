СБУ стежила за польськими політиками через місцевий бордель, - ЗМІ

Служба безпеки України могла цікавитися інформацією про польських політиків і бізнесменів, які заходили в борделі двох українських сутенерів, повідомляє "Лівий берег" з посиланням на публікацію газети Rzeczpospolita.

В 2018 році в Польщі винесли вирок громадянам України Євгену і Олексію Р., які півтора десятка років володіли ескорт-службою у Підкарпатському воєводстві. Газета отримала доступ до частини кримінальної справи проти братів, де йдеться, що ще в 2011 році їх адвокат повідомив місцеву прокуратуру про "шпигунство проти Польщі".

Брати заявляли, що з 2007 року Служба безпеки України запрошувала їх танцівниць на розмови, під час яких цікавилася про клієнтів ескорт-агентств, зокрема "політиків і бізнесменів", і питала матеріали у вигляді "CD-дисків та флешок".

"Вони запитували, яким бізнесом ми займаємося, скільки у нас клубів, хто на нас працює, які у нас ділові і політичні зв'язки. Вони запитували, які конкретно політики і бізнесмени бувають у наших закладах", - казав у своїх свідченнях один з братів.

Польська прокуратура заявила, що не знайшла жодних відеозаписів у закладах братів Р., але, як зазначає газета, обшуки почалися тільки в 2016 році після затримання. Газета стверджує, що в борделях могли бути записані близько 4 тисяч відео, які стосувалися політиків, віце-міністра оборони, архиєпископа і голови відділення поліції у воєводстві. Записи призначалися для передачі в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Варченко заявила, що антикорупційне бюро Польщі та ДБР обмінялися досвідом, а Польща відкликала посла в Україні.

Раніше у МВС заявили, що не знали про спецоперацію СБУ, оскільки "у них немає мольфарів і екстрасенсів".