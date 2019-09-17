Антикоррупционное бюро Польши и ГБР обменялись опытом, - Варченко

Государственное бюро расследований (ГБР) и Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne) обменялись опытом.\r\nОб этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nОна сообщила, что делегация ГБР посетила штаб-квартиру Антикоррупционного бюро Польши.\r\nУчастники обменялись опытом и методами работы.\r\n"Этот визит - логическое продолжение тесного сотрудничества ГБР с антикоррупционными спецслужбами других государств", - написала она.\r\nЗамдиректора также отметила, что международное сотрудничество уже показало свою эффективность во время задержания контрабанды сигарет из Украины в Европейский Союз.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина и Польша отметили Дни добрососедства открытием дополнительного перехода на закарпатской границе. Также на юге Польши официально открыли украинское консульство.\r\nТем временем Польша отозвала своего посла в Украине.