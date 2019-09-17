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17 сентября 2019, вторник, 20:32 18
Внешняя политика 2019-09-17T20:33:50+03:00
Українські Новини
Антикоррупционное бюро Польши и ГБР обменялись опытом, - Варченко

Антикоррупционное бюро Польши и ГБР обменялись опытом, - Варченко

Ольга Варченко. Фото: ol.varchenko/Facebook
Ольга Варченко. Фото: ol.varchenko/Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) и Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne) обменялись опытом.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она сообщила, что делегация ГБР посетила штаб-квартиру Антикоррупционного бюро Польши.

Участники обменялись опытом и методами работы.

"Этот визит - логическое продолжение тесного сотрудничества ГБР с антикоррупционными спецслужбами других государств", - написала она.

Замдиректора также отметила, что международное сотрудничество уже показало свою эффективность во время задержания контрабанды сигарет из Украины в Европейский Союз.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Польша отметили Дни добрососедства открытием дополнительного перехода на закарпатской границе. Также на юге Польши официально открыли украинское консульство.

Тем временем Польша отозвала своего посла в Украине.

Больше новостей о: Украина-Польша Ольга Варченко Госбюро расследований ГБР Украины

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