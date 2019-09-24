Рада національної безпеки і оборони заявляє, що підстав для введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" не виявлено.\r\nПро це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.\r\nНаголошується, що постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів була розглянута на РНБО 19 березня поточного року.\r\nУ зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів виключно у разі їх причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручила Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" та ТОВ "Аріадна ТВ").\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО.\r\nТаким чином, не виявлено підстав для запровадження санкцій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.\r\n4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалам NewsOne і "112 Україна".\r\nПарламент просив РНБО ввести відносно телеканалів такі санкції, як блокування активів, анулювання ліцензій, заборона використання радіочастотного ресурсу України, а також запобігання виведення капіталів за кордон.