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24 вересня 2019, вівторок, 08:00 131 Документ
Політика 2019-09-24T11:00:03+03:00
Українські Новини
Нема підстав: РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne

Нема підстав: РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne

Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua

Рада національної безпеки і оборони заявляє, що підстав для введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" не виявлено.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.

Наголошується, що постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів була розглянута на РНБО 19 березня поточного року.

У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів виключно у разі їх причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручила Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" та ТОВ "Аріадна ТВ").

"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО.

Таким чином, не виявлено підстав для запровадження санкцій.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року.

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалам NewsOne і "112 Україна".

Парламент просив РНБО ввести відносно телеканалів такі санкції, як блокування активів, анулювання ліцензій, заборона використання радіочастотного ресурсу України, а також запобігання виведення капіталів за кордон.

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