Верховний Суд став на сторону Мінкультури і заборонив будівництво в історичній частині Києва

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду постановив, що будь-яке будівництво в історичній зоні Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду та в постанові від 21 серпня, передають Українські Новини.

Верховний Суд розглянув скаргу Мінкультури на дії ТОВ "Фін-Інвест Менеджмент", яке будує житловий комплекс Edeldorf на вул. Старонаводницькій, 42-44 в історичному ареалі Києва в безпосередній близькості від Звіринецького кладовища і Київо-Печерської лаври.

Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адмінсуд стали на бік забудовника і визнали незаконним розпорядження Мінкультури від липня 2018 року з вимогою зупинити будівництво як таке, що порушує закон "Про охорону культурної спадщини".

Суди попередніх інстанцій вирішили, що дане розпорядження Міністерство видало незаконно, так як не попередило забудовника про проведення огляду місця будівництва і не задокументувало сам процес перевірки.

Верховний Суд став на сторону Мінкультури і зазначив, що об'єкт будівництва по вул. Старонаводницькій, 42-44 розташований в безпосередній близькості від охоронної (буферної) зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ансамблю Києво-Печерської Лаври і знаходиться в межах Центрального історичного ареалу.

В базі Мінкультури відсутній дозвіл на початок будівельних робіт на даній ділянці.

Верховний Суд вирішив, що проводячи огляд будівництва, Мінкультури фактично не здійснювало заходів державного контролю, оскільки не знаходилося на території будівництва, не здійснювало перевірку суб'єкта містобудівної діяльності, а тільки проводило охоронні заходи шляхом проведення візуального огляду і перевірки електронної бази даних.

Будівництво ЖК Edeldorf

Колегія суддів також врахувала історико-культурну цінність ансамблю Києво-Печерської Лаври, в безпосередній близькості від охоронної (буферної) зони якого знаходиться земельна ділянка, на якій планується будівництво.

Тому в даному спорі, на думку суду, індивідуальне право (інтерес), яке виражається в гарантованому частиною першою статті 42 Конституції України праві на підприємницьку діяльність, протиставляється публічному інтересу, який виражається в збереженні і охороні історико-культурної спадщини світового значення.

У підсумку Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та задовольнив скаргу Мінкультури, заборонивши будівництво.

Правові позиції Верховного Суду є обов'язковими для всіх судів України.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво і реконструкцію будівель з зміною зовнішніх геометричних форм у Києві до 2020 року у зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.