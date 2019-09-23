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23 вересня 2019, понеділок, 12:57 20
Силові структури 2019-09-23T12:57:47+03:00
Українські Новини
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн

Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн

Андрій Загороднюк. Скріншот відео
Андрій Загороднюк. Скріншот відео "Радіо свобода"

Міністр оборони Андрій Загороднюк ліквідував військовий концерн "Техвоєнсервіс".

Про це йдеться в наказі міністра від 16 вересня, передають Українські Новини.

"Припинити юридичну особу - концерн "Техвоєнсервіс", - сказано в ньому.

Концерн ліквідовано у зв'язку з проведенням реорганізації в Міноборони.

Міністр також доручив вжити заходів для стягнення дебіторської заборгованості концерну.

Все майно і документи "Техвоенсервиса" доручено передати Головному управлінню майна і ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, Загороднюк вважає необхідною переоцінку структури Збройних сил через те, що фактична чисельність складу нижче штатної.

В липні 2015 року Кабінет Міністрів уповноважив концерн "Техвоєнсервіс" на реалізацію продуктів утилізації військового майна.

"Техвоєнсервіс" був створений в 2005 році для ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, виробництва зброї і боєприпасів та іншої діяльності у сфері оборони.

До складу концерну входить 21 підприємство в різних регіонах країни.

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