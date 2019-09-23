Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн

Міністр оборони Андрій Загороднюк ліквідував військовий концерн "Техвоєнсервіс".

Про це йдеться в наказі міністра від 16 вересня, передають Українські Новини.

"Припинити юридичну особу - концерн "Техвоєнсервіс", - сказано в ньому.

Концерн ліквідовано у зв'язку з проведенням реорганізації в Міноборони.

Міністр також доручив вжити заходів для стягнення дебіторської заборгованості концерну.

Все майно і документи "Техвоенсервиса" доручено передати Головному управлінню майна і ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, Загороднюк вважає необхідною переоцінку структури Збройних сил через те, що фактична чисельність складу нижче штатної.

В липні 2015 року Кабінет Міністрів уповноважив концерн "Техвоєнсервіс" на реалізацію продуктів утилізації військового майна.

"Техвоєнсервіс" був створений в 2005 році для ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, виробництва зброї і боєприпасів та іншої діяльності у сфері оборони.

До складу концерну входить 21 підприємство в різних регіонах країни.