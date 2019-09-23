Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн

Міністр оборони Андрій Загороднюк ліквідував військовий концерн "Техвоєнсервіс".\r\nПро це йдеться в наказі міністра від 16 вересня, передають Українські Новини.\r\n"Припинити юридичну особу - концерн "Техвоєнсервіс", - сказано в ньому.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКонцерн ліквідовано у зв'язку з проведенням реорганізації в Міноборони.\r\nМіністр також доручив вжити заходів для стягнення дебіторської заборгованості концерну.\r\nВсе майно і документи "Техвоенсервиса" доручено передати Головному управлінню майна і ресурсів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Загороднюк вважає необхідною переоцінку структури Збройних сил через те, що фактична чисельність складу нижче штатної.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ липні 2015 року Кабінет Міністрів уповноважив концерн "Техвоєнсервіс" на реалізацію продуктів утилізації військового майна.\r\n"Техвоєнсервіс" був створений в 2005 році для ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, виробництва зброї і боєприпасів та іншої діяльності у сфері оборони.\r\nДо складу концерну входить 21 підприємство в різних регіонах країни.