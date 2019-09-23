підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 вересня 2019, понеділок, 12:49 16
Європа 2019-09-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Найстаріший у світі туроператор збанкрутував, "кинувши" сотні тисяч туристів в інших країнах

Найстаріший у світі туроператор збанкрутував, "кинувши" сотні тисяч туристів в інших країнах

Thomas Cook. Фото: The Guardian/ Christopher Thomond
Thomas Cook. Фото: The Guardian/ Christopher Thomond

Найстарша у світі британська туристична компанія Thomas Cook оголосила про своє банкрутство. Це торкнулося понад 600 000 туристів з усього світу, чиї путівки виявилися недійсними, повідомляють "BBC News".

Британська туристична компанія Thomas Cook, що існувала з 1841 року і вважається найстарішою у світі, оголосила про своє банкрутство і ліквідацію. Спроба отримати у приватних інвесторів близько 200 млн фунтів стерлінгів (250 млн доларів) на порятунок туроператора не увінчалася успіхом. Уряд Великобританії також відхилив прохання Thomas Cook про фінансову допомогу в розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Незважаючи на значні зусилля, переговори не призвели до досягнення угоди між акціонерами і кредиторами. Правління компанії таким чином прийшов до висновку, що у нього немає іншого вибору, крім як негайно приступити до примусової ліквідації". Фірма переведено під контроль арбітражного керуючого, який від імені британської служби з питань неплатоспроможності буде спостерігати за процесом ліквідації", - наголошується в заяві, оприлюдненій прес-службою Thomas Cook.

На офіційному сайті компанії зазначається, що вона негайно припиняє торгові операції, всі майбутні рейси відміняються, а путівки вважаються недійсними. Банкрутство вплинуло на більш ніж 600 тисяч туристів у всьому світі. Управління цивільної авіації буде надавати підтримку клієнтам, що знаходяться за межами Великобританії, а також тим, хто вже має бронь, але поки не встиг відправитися в подорож.

Можливими причинами фінансового краху Thomas Cook вважаються зростаюча конкуренція на туристичному ринку у зв'язку з появою невеликих онлайн-операторів та авіакомпаній-лоукостерів.

Як повідомляли Українські Новини, туроператоров зобов'язали повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин. Раніше кіностудия Вайнштейнів оголосила про банкрутство. Також через заборону Boeing 737 MAX Туреччина скасувала 16 рейсів "Херсон – Стамбул".

Більше новин про: Туроператор Банкрутство літаки Великобританія Авіалініі

Архів
Новини
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Зеленський закликає громадян масово "стукати" в НАБУ на корупціонерів 12:56
Суд передав "Український медіахолдинг" Курченка в управління АРМА 12:53
Найстаріший у світі туроператор збанкрутував, "кинувши" сотні тисяч туристів в інших країнах 12:49
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Зеленському потрібно бути обережнішим з Коломойським, - Bloomberg 10:29
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
ДТП з маршруткою. Фото: Нацполиция
В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей 16:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok