Найстаріший у світі туроператор збанкрутував, "кинувши" сотні тисяч туристів в інших країнах

Найстарша у світі британська туристична компанія Thomas Cook оголосила про своє банкрутство. Це торкнулося понад 600 000 туристів з усього світу, чиї путівки виявилися недійсними, повідомляють "BBC News".

Британська туристична компанія Thomas Cook, що існувала з 1841 року і вважається найстарішою у світі, оголосила про своє банкрутство і ліквідацію. Спроба отримати у приватних інвесторів близько 200 млн фунтів стерлінгів (250 млн доларів) на порятунок туроператора не увінчалася успіхом. Уряд Великобританії також відхилив прохання Thomas Cook про фінансову допомогу в розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Незважаючи на значні зусилля, переговори не призвели до досягнення угоди між акціонерами і кредиторами. Правління компанії таким чином прийшов до висновку, що у нього немає іншого вибору, крім як негайно приступити до примусової ліквідації". Фірма переведено під контроль арбітражного керуючого, який від імені британської служби з питань неплатоспроможності буде спостерігати за процесом ліквідації", - наголошується в заяві, оприлюдненій прес-службою Thomas Cook.

На офіційному сайті компанії зазначається, що вона негайно припиняє торгові операції, всі майбутні рейси відміняються, а путівки вважаються недійсними. Банкрутство вплинуло на більш ніж 600 тисяч туристів у всьому світі. Управління цивільної авіації буде надавати підтримку клієнтам, що знаходяться за межами Великобританії, а також тим, хто вже має бронь, але поки не встиг відправитися в подорож.

Можливими причинами фінансового краху Thomas Cook вважаються зростаюча конкуренція на туристичному ринку у зв'язку з появою невеликих онлайн-операторів та авіакомпаній-лоукостерів.

Як повідомляли Українські Новини, туроператоров зобов'язали повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин. Раніше кіностудия Вайнштейнів оголосила про банкрутство. Також через заборону Boeing 737 MAX Туреччина скасувала 16 рейсів "Херсон – Стамбул".