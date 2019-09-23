Банкову завісили нацистською свастикою

Сьогодні, 23 вересня, вулиця Банкова занурилася в події майже 80-річної давності - час окупації столиці України німецькими військами в роки Другої світової війни. Фотографії з місця подій опублікувала журналістка Оксана Богданова в Facebook.

На вулиці розвісили нацистські прапори і "перейменували" ряд установ. Також на Банковій багато акторів у військовій формі і цивільному одязі того часу. Як з'ясувалося, йде зйомка одного з епізодів 12-серійного фільму телеканалу "Україна" "Сага", в якому покажуть історію України з 1914 по 2014 рік.

Раніше сцени серіалу відзняли на Андріївському узвозі та на Подолі.

Кінозйомки в Києві. Фото: Facebook/Оксана Богданова

Як повідомляли "Українські новини", у мережі поширили фейк про святкування Дня Львова у фашистському стилі. Виявилося, що це фото зі зйомок фільму "Матч" російського кінорежисера Андрія Малюкова. Картина знімалася в 2011 році в Харкові та під Києвом.

Також, підліткові, що показав свастику в ТРЦ у Києві, повідомили про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі будуть саджати за символіку УПА і портрети Бандери.