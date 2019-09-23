В ДТП у Чернігові загинули четверо підлітків

4 неповнолітніх загинули і 1 госпіталізовано внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Чернігові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернігівської області, передають Українські Новини.

"На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок він та троє пасажирів загинули на місці пригоди. У лікарні перебуває дівчина", - сказано в ньому.

Після опівночі 23 вересня в поліцію надійшло повідомлення, що в Чернігові сталася ДТП з постраждалими.

Правоохоронці встановили, що машина зіткнулася з придорожнім деревом.

Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини.

Дівчина, що сиділа на пасажирському сидінні, залишилася в живих.

Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні.

Слідство попередньо встановило, що підліток взяв автомобіль дідусі - Volkswagen Passat, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися.

Хлопець планував отримати водійське посвідчення.

Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

ДТП у Чернігові. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня 9 людей загинули та 10 травмовані внаслідок ДТП з участю вантажівки і автобуса в Житомирській області.

Раніше чоловік викрав машину в Києві, тому що йому терміново треба було додому, але потрапив у ДТП під Черніговом.