У Авакова не змогли порахувати, скільки нагородної зброї було роздано в цьому році

Міністерство внутрішніх справ України ускладнилося відповісти на запит, скільки одиниць нагородної вогнепальної зброї було видано згідно з наказами Міністра МВС Арсена Авакова з початку нинішнього року.

Для підрахунків необхідної цифри в Міністерстві взяли відтермінування, незважаючи на те, що нагородження вогнепальною зброєю проводиться наказами, які враховуються окремо.

"Беручи до уваги, що запитувана інформація потребує пошуку серед значної кількості даних, відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", термін розгляду запиту на інформацію продовжений", - йдеться в проміжному відповіді МВС на запит Українських Новин.

Як повідомлялося раніше, тільки за 2018 рік президент, МВС, Міноборони та СБУ роздали у вигляді іменної та нагородної зброї 966 "стволів" з них 219 – цивільним особам. Тільки МВС вручило 588 одиниць вогнепальної зброї особам, імена яких приховуються від громадськості.

За підрахунками журналістів, тільки за 2014-2016 роки міністр Арсен Аваков у середньому, щомісяця вручав 32 відомчих відзнаки "Вогнепальна зброя". До цього переліку входили не тільки пістолети: ПМ, Форт і Глок, але і штурмові гвинтівки - "Форт-224", пістолети-кулемети MP5, Але справжньою "вишенькою на торті" в арсеналі імені Авакова є подарований своєму шефові Арсенію Яценюку легендарний 56-П-421, кулемет Максима.

Всього, тільки за перші три роки перебування на посаді Аваков роздав 2200 нагородних пистолетів та автоматів. Хоча сам міністр за той же період називав цифру в 1322 «ствола».

Українські Новини ще в травні 2016 року відсудили у Авакова дані, кому він роздавав нагородну зброю. Протягом 2016-2017 років суди всіх інстанцій підтвердили, що МВС зобов'язане розкрити прізвища одержувачів вогнепальної зброї в якості «нагородної» згідно з наказами міністра. Суд також зобов'язав ГПУ зареєструвати кримінальне провадження щодо фактів видачі Аваковим нагородної зброї за заявою Українських Новин.

Тим не менш, з тих пір рішення судів залишаються невиконаними. Ані Державна виконавча служба Мін'юсту, ані інші органи не можуть змусити Авакова виконати судові рішення і оприлюднити прізвища громадян, яким він вручив кілька тисяч одиниць вогнепальної зброї.