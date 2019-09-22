Затриманий водій вантажівки, який убив у ДТП 9 осіб в Одеській області

Правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, в результаті якої 9 осіб загинули і 4 було травмовано.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеської області, передають Українські Новини.\r\n"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 вересня дев'ять людей загинули і четверо травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ квітні в Одеській області ВАЗ влетів у дерево і перекинувся, загинув 7-річний хлопчик.\r\nРаніше на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, зіткнулися дві фури.