Затриманий водій вантажівки, який убив у ДТП 9 осіб в Одеській області

Правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, в результаті якої 9 осіб загинули і 4 було травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеської області, передають Українські Новини.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня дев'ять людей загинули і четверо травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.

У квітні в Одеській області ВАЗ влетів у дерево і перекинувся, загинув 7-річний хлопчик.

Раніше на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, зіткнулися дві фури.