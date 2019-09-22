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22 вересня 2019, неділя, 09:17 104
Суспільство 2019-09-22T10:00:01+03:00
Українські Новини
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами

Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами

Затори в Києві
Затори в Києві

Столиця України - Київ, потрапила у топ-20 світового рейтингу заторів за 2018 рік, посівши в ньому 13 місце. Про це свідчать дані Traffic index.

Так, повідомляється, що в Києві 1 березня 2018 зафіксували найвищий середньодобовий показник заторів, а 8 квітня - найнижчий.

Перше місце в рейтингу зайняло індійське місто Мумбаї. 

У десятку кращих також потрапили: Московська область (Росія), Бангкок (Таїланд), Стамбул (Туреччина), Мехіко (Мексика), Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі (Індія), Джакарті (Індонезія).

Як повідомляли Українські Новини, в перший навчальний понеділок Київ "окупували" затори.

Відзначимо, в Києві з 18 березня почалася реконструкція Шулявського мосту розпочата 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений. Новий шляхопровід, на якому будуть навіть велосипедні доріжки, обіцяють побудувати вже до кінця 2019 року. Новий Шулявський міст обійдеться в 400 млн грн.

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