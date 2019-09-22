В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб

Вчора, 21 вересня столицю Албанії Тирана та портове місто Дуррес струснув найсильніший в країні за 30 років землетрус. Про це повідомляє ATA.\r\nТак, повідомляється, що від цього землетрусу постраждали 68 осіб.\r\n"Геологічна служба США дала початкову магнітуду 5,6 бала, в той час як Албанський інститут геонаук повідомив, що він зареєстрував 5,8 з афтершоком 11 хвилин з силою 5,3", - повідомляє Reuters. \r\nЯк стверджують очевидці, землетрус був недовгим - всього близько 20 секунд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаголошується, що в Дурресі землетрус сильно пошкодив один багатоквартирний будинок, з шостого поверху якого пішла тріщина. Також відомо, що в Тирані зі старого будинку, через появу на ньому тріщин, були евакуйовані люди, а з міського університету падали уламки цегли.\r\nСпочатку налічували 49 травмованих, а пізніше кількість постраждалих зросла до 68.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці липня в Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали.\r\nТакож на початку вересня потужний землетрус стався в Туреччині.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n