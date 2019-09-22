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  • У Києві таксі Uber з пасажиром "злетіло" з дороги і перекинулося, двоє людей у тяжкому стані
22 вересня 2019, неділя, 08:00 33
Події 2019-09-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві таксі Uber з пасажиром "злетіло" з дороги і перекинулося, двоє людей у тяжкому стані

У Києві таксі Uber з пасажиром "злетіло" з дороги і перекинулося, двоє людей у тяжкому стані

ДТП з таксі Uber в Києві. Фото: Інформатор
ДТП з таксі Uber в Києві. Фото: Інформатор

Сьогодні вночі, 22 вересня, в Києві автомобіль Nissan Sunny служби таксі Uber вилетів з дороги і перекинувся на дах. Водій та пасажир авто госпіталізовані у тяжкому стані. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 00:30.

Попередньо відомо, що водій Nissan c пасажиром в салоні рухався по вулиці Академіка Заболотного в сторону Кільцевої дороги. На одному з поворотів таксист не впорався з керуванням, від чого машину занесло і вона вилетіла на тротуар. Після цього Uber врізався в стовп вуличного освітлення та перекинувся на дах.

ДТП з таксі Über в Києві. Фото: ІнформаторДТП з таксі Uber в Києві. Фото: Інформатор

Наголошується, що в результаті аварії водій і пасажир таксі отримали травми різного ступеня тяжкості. Обох чоловіків у тяжкому стані госпіталізували у відділення політравми найближчої лікарні.

Крім того, в машині був встановлений балон з газом і існувала серйозна ймовірність його займання. Проте прибулі на місце рятувальники відключили ГБО і убезпечили авто від вибуху.

Крім співробітників ДСНС, на місці аварії також працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі та винуватця ДТП встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, таксист Uber з пасажиром в салоні збив пішохода на Харківському шосе в Києві.

Раніше ДТП з п'яним таксистом Uber і трьома іномарками частково паралізувала рух по мосту Метро.

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