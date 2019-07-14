Таксист Uber с пассажиром в салоне сбил пешехода на Харьковском шоссе в Киеве

В воскресенье, 14 июля, на Харьковском шоссе произошла авария с участием автомобиля Daewoo Lanos службы такси Uber и пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте. От столкновения пострадали пассажир такси и сам пешеход, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 2:15.

По словам сотрудников полиции, водитель Daewoo Lanos службы такси Uber с пассажиром двигался по Харьковскому шоссе в сторону Харьковской площади. В это время мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина за рулем Lanos не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

ДТП на Харьковском шоссе. Фото: "Информатор"

В результате аварии перебегавший дорогу мужчина получил незначительные травмы, заплатил штраф и получил медицинскую помощь на месте. В ДТП также пострадал пассажир такси. Мужчина не был пристегнут и ударился головой о лобовое стекло во время резкого торможения. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики.