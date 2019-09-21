87-річна жінка випала з вікна сьомого поверху в Києві

У суботу, 21 вересня, в Києві за адресою вулиця Парково-Сирецька, 21, під балконами, виявили тіло жінки без свідомості. Коли прибули медики, то їм залишалося лише констатувати смерть, яка настала в результаті падіння з висоти, повідомляє "Інформатор".\r\nПадіння сталося близько 14:20.\r\nОчевидці розповіли правоохоронцям, що жінка випала з балкона сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку. Після падіння вона не подавала ознак життя. Пізніше поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 87-річна місцева мешканка.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Причини і подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.\r\nМісце події. Фото: "Інформатор"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві на Печерську жінка випала з 7 поверху і розбилася на смерть.\r\nТакож на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки. Раніше дівчина випала з 11 поверху в Києві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n