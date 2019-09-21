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21 вересня 2019, субота, 21:15 7
Події 2019-09-21T22:15:02+03:00
Українські Новини
87-річна жінка випала з вікна сьомого поверху в Києві

87-річна жінка випала з вікна сьомого поверху в Києві

Вікно, з якого випала жінка. Фото:
Вікно, з якого випала жінка. Фото: "Інформатор"

У суботу, 21 вересня, в Києві за адресою вулиця Парково-Сирецька, 21, під балконами, виявили тіло жінки без свідомості. Коли прибули медики, то їм залишалося лише констатувати смерть, яка настала в результаті падіння з висоти, повідомляє "Інформатор".

Падіння сталося близько 14:20.

Очевидці розповіли правоохоронцям, що жінка випала з балкона сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку. Після падіння вона не подавала ознак життя. Пізніше поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 87-річна місцева мешканка.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Причини і подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

Місце події. Фото: Місце події. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Печерську жінка випала з 7 поверху і розбилася на смерть.

Також на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки. Раніше дівчина випала з 11 поверху в Києві.

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