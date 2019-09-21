У Києві п'ять цуценят присвятили рятувальники

Сьогодні, 21 вересня, у Києві відбулася урочиста посвята п’ятьох цуценят в рятувальники в рамках святкування Дня рятівника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Песики відтепер служитимуть та тренуватимуться у Кінологічному центрі ДСНС України, .

"Цуценята німецької вівчарки Лорд, Ліка, Леді, Карма та малінуа Урі отримали від своїх наставників свій перший формений одяг та спеціальний тренувальний воль’єр. Упродовж наступних років, залежно від здібностей, новобранці опановуватимуть навички пошуку постраждалих у природному середовищі, у техногенному завалі, або ж навчатимуться пошуку вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у церемонії посвяти участь взяли також і старші службові собаки: малінуа Аватар, німецька вівчарка Нендіс, лабрадори Бім, Тюня та Бруклін, які вже мають чималий досвід у пошуково-рятувальній справі.