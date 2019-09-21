Трамп заперечує будь-які обіцянки Зеленському, які викликають стурбованість

Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію американських ЗМІ про те, що дав обіцянки, які викликають стурбованість, українському Президенту Володимиру Зеленском, який полетів до США на три дні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, передають Українські Новини.

"Фейкові ЗМІ та їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування стосовно його сина, або вони не отримають величезну суму грошей США, тому вони сфабрикували історію про мене і мою абсолютно нормальну і рутинну розмову з новим Президентом України. Не було сказано нічого неправильного в будь-якому сенсі, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою. Fake News знають це, але не хочуть повідомляти", - написав він.

Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у розвідки є інформація про тривожну обіцянку Трампа Зеленському.

ЗМІ пов'язують цю інформацію з президентськими виборами в США в 2020 році, де конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США Джо Байден.

Як повідомляли Українські Новини, у матеріалі Washington Post йшлось, що президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися в 2020 році. При цьому Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.