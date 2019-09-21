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21 вересня 2019, субота, 14:36 8
ЗМІ 2019-09-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
"Громадське" винесло рішення про скандальне висловлювання журналіста Кутєпова

"Громадське" винесло рішення про скандальне висловлювання журналіста Кутєпова

Редакційна Рада ГО "Громадське Телебачення" винесла рішення про публічне висловлення Богдана Кутєпова у Facebook.

Так, Редсовет рекомендувала виконавчому директору Організації, за наявності правових підстав, винести догану Богдану Кутєпову з записом у трудову книжку, що може бути причиною звільнення у разі подальших порушень. Також Редрада рекомендувала Кутєпову здійснити пожертву (донат) на рахунок Організації, у розмірі, який визначить сам Кутєпов, йдеться в повідомленні "Громадського".

Крім того, Редрада рекомендувала Програмній раді на найближчому зібранні затвердити зміни в політиці та процедурі Організації в частині, що стосується публічних висловлювань співробітників громадської організації "Громадське телебачення", в тому числі і в соціальних мережах, і визначити можливі санкції стосовно порушників.

Богдан Кутепов повідомив, що готовий виконати рішення редакційної ради.

Рішення редакційної ради носить рекомендаційний характер. Головний редактор Громадського Ангеліна Карякіна і виконавчий директор Марина Голота повідомили, що виконають рекомендації Редакційної Ради.

Нагадаємо, Богдан Кутєпов критично висловився щодо питань журналістів, які взяли участь у прес-конференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка 10 вересня. В замітці в Facebook Кутєпов написав: "Я вважаю так: щоб не було потім вереску про утиски свободи слова, журналістів повинні пиз**ти самі журналісти. А журналісток — журналістки. Тих, які задають тупі питання, просто садити на місце, виводити з залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських смітників типу Страни.юа — нещадно пиз**ти. С — Саморегуляція".

ГО "Громадське телебачення" засудило публічні висловлювання журналіста Кутєпова, була скликана Редрада.

Поліція відкрила кримінальне провадження за заявою редакції "Страна.uа", яка поскаржилася на заклики до нібито побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів цього видання. Водночас статус Кутєпова у справі поки невідомий, hromadske направило запит в поліцію і чекає відповіді.

 

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