"Громадське" винесло рішення про скандальне висловлювання журналіста Кутєпова

Редакційна Рада ГО "Громадське Телебачення" винесла рішення про публічне висловлення Богдана Кутєпова у Facebook.\r\nТак, Редсовет рекомендувала виконавчому директору Організації, за наявності правових підстав, винести догану Богдану Кутєпову з записом у трудову книжку, що може бути причиною звільнення у разі подальших порушень. Також Редрада рекомендувала Кутєпову здійснити пожертву (донат) на рахунок Організації, у розмірі, який визначить сам Кутєпов, йдеться в повідомленні "Громадського".\r\nКрім того, Редрада рекомендувала Програмній раді на найближчому зібранні затвердити зміни в політиці та процедурі Організації в частині, що стосується публічних висловлювань співробітників громадської організації "Громадське телебачення", в тому числі і в соціальних мережах, і визначити можливі санкції стосовно порушників.\r\nБогдан Кутепов повідомив, що готовий виконати рішення редакційної ради.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРішення редакційної ради носить рекомендаційний характер. Головний редактор Громадського Ангеліна Карякіна і виконавчий директор Марина Голота повідомили, що виконають рекомендації Редакційної Ради.\r\nНагадаємо, Богдан Кутєпов критично висловився щодо питань журналістів, які взяли участь у прес-конференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка 10 вересня. В замітці в Facebook Кутєпов написав: "Я вважаю так: щоб не було потім вереску про утиски свободи слова, журналістів повинні пиз**ти самі журналісти. А журналісток — журналістки. Тих, які задають тупі питання, просто садити на місце, виводити з залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських смітників типу Страни.юа — нещадно пиз**ти. С — Саморегуляція".\r\n\r\nГО "Громадське телебачення" засудило публічні висловлювання журналіста Кутєпова, була скликана Редрада.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоліція відкрила кримінальне провадження за заявою редакції "Страна.uа", яка поскаржилася на заклики до нібито побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів цього видання. Водночас статус Кутєпова у справі поки невідомий, hromadske направило запит в поліцію і чекає відповіді.\r\n