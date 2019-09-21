Поверніть гроші за 10 передач: Коломойський і Шустер поскандалили в прямому ефірі

Український ведучий Савік Шустер заявив, що збирається подати позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як пише "Обозреватель", в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" в п'ятницю увечері, 20 вересня, вони влаштували запеклу суперечку.

Видання зазначає, що раніше бізнесмен звинуватив журналіста, що він нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь, коли вона виходила на каналі 1+1 (належить Коломойському).

"Я прийняв рішення подати в суд на Коломойського. Захист честі, гідності і, зрештою, моєї професійної репутації", – сказав Шустер.

Савік нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.

"Ми все одно за контрактом давали сигнал каналу "1+1", вони нас не випускали в ефір", – додав він.

Перед заявою телеведучого про намір подати в суд в ефірі програми продемонстрували уривок відео-інтерв'ю Коломойського, в якому бізнесмен пояснює причину зняття з ефіру "1+1" програми Шустера.

В цьому інтерв'ю бізнесмен стверджує, що Шустер порушив умови контракту, отримавши передоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Зробив одну передачу, а на другу "спалився" – взяв гроші. Умовою було, що він не повинен брати гроші ні з кого", – сказав бізнесмен.

"У якихось мерів. Дві по п'ятдесят взяв. Одного ми підсунули спеціально", – відповів він на питання про те, у кого, за його інформацією, були отримані гроші.

"Ми з Вами будемо судитися", – сказав йому Шустер.

"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися – в Італії чи в Україні?", – сказав Коломойський.

"Може, Ви спочатку гроші поверніть за 10 передач, які Ви провели, а потім будемо з Вами розмовляти", – заявив підприємець, зажадавши від провідного повернути йому $2,3 млн.

Під час перепалки в прямому ефірі Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту ж роботу тричі". У свою чергу Єлізаров тут же уточнив, що позов проти Коломойського буде поданий на 10 млн грн.

Фото контракту опублікувала в Telegram журналістка Соня Кошкіна, яка була присутня в студії.

Нагадаємо, колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що не вів переговори з владою країни на тему повернення банку колишнім власникам.