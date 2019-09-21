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21 вересня 2019, субота, 10:41 256
Політика 2019-09-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям

Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям

Хмельницька обласна рада ухвалила звернення до Президента України з проханням відтермінувати введення ринку землі в Україні та заборонити її продаж іноземцям та іноземним кампаніям. Також депутати закликають Президента ініціювати всеукраїнський референдум з цього питання.

Депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?", - йдеться у зверненні.

Раніше аналогічні звернення, з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.

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