Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям

Хмельницька обласна рада ухвалила звернення до Президента України з проханням відтермінувати введення ринку землі в Україні та заборонити її продаж іноземцям та іноземним кампаніям. Також депутати закликають Президента ініціювати всеукраїнський референдум з цього питання.

Депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?", - йдеться у зверненні.

Раніше аналогічні звернення, з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.