Дві європейські авіакомпанії закривають рейси в Україну: Brussels Airlines і British Airways. Про це повідомило профільне видання "Авіанова" з посиланням на прес-служби компаній.

За словами прес-секретаря Brussels Airlines Кім Даенен, останній рейс за маршрутом Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року. Причиною відходу з лінії в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в прес-службі авіакомпанії.

Ми з жалем призупиняє рейси в Київ. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно жиснеспособным", - повідомили в прес-службі British Airways. Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня

А тим часом, Ryanair має намір відкрити рейс "Львів - Будапешт" з квітня 2020.