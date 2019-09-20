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20 вересня 2019, пʼятниця, 21:31 14
Політика 2019-09-20T23:45:01+03:00
Українські Новини
Дві європейські авіакомпанії закривають рейси в Україну

Дві європейські авіакомпанії закривають рейси в Україну

Дві європейські авіакомпанії закривають рейси в Україну: Brussels Airlines і British Airways. Про це повідомило профільне видання "Авіанова" з посиланням на прес-служби компаній.

За словами прес-секретаря Brussels Airlines Кім Даенен, останній рейс за маршрутом Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року. Причиною відходу з лінії в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в прес-службі авіакомпанії.

Ми з жалем призупиняє рейси в Київ. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно жиснеспособным", - повідомили в прес-службі British Airways. Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня

А тим часом, Ryanair має намір відкрити рейс "Львів - Будапешт" з квітня 2020.

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