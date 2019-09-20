Президент отримав право затверджувати план оборони та його структуру

Верховна Рада надала Президенту право затверджувати план оборони і його структуру.

За прийняття законопроекту №1011 в цілому проголосували 286 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

зокрема, передбачено, що для організації оборони держави Президент україни за поданням Кабінету Міністрів затверджує структуру плану оборони України та план оборони країни.

Порядок розробки плану оборони визначається Кабміном.

У законопроекті також дається законодавче визначення плану оборони України: план оборони країни - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Відповідні зміни пропонується внести до закону "Про оборону".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений Міністерством оборони на виконання плану першочергових заходів щодо запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого тоді Президентом - Верховним Головнокомандувачем Збройних сил Петром Порошенком 27 листопада 2018 року.

Передбачається, що прийняття закону дозволить скоординувати діяльність сил оборони і підготувати органи держвлади, місцевого самоврядування, системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан, до відсічі військової агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді надати Президентові право затверджувати план оборони і його структуру.