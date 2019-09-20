У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що у випадку, якщо покупцем землі сільськогосподарського призначення виявиться громадянином Росії, землю у нього будуть конфісковувати.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Конфіскація... Ми не можемо просто бігати з шашками і придумувати своє. Там, де санкції, де є агресор - це, звичайно, конфіскація. Але ми повинні побудувати моніторинг і правила гри такі, що б ми могли більш широко застосовувати цей механізм", - сказав міністр у відповідь на питання про передбачувані заходи щодо росіян, які можуть придбати землю за допомогою певних схем.

Він зазначив, що Україна поважає своїх міжнародних партнерів, проте також повинна захищати свій суверенітет.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства ініціює скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади і держава.