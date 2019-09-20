У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що у випадку, якщо покупцем землі сільськогосподарського призначення виявиться громадянином Росії, землю у нього будуть конфісковувати.\r\nПро це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Конфіскація... Ми не можемо просто бігати з шашками і придумувати своє. Там, де санкції, де є агресор - це, звичайно, конфіскація. Але ми повинні побудувати моніторинг і правила гри такі, що б ми могли більш широко застосовувати цей механізм", - сказав міністр у відповідь на питання про передбачувані заходи щодо росіян, які можуть придбати землю за допомогою певних схем.\r\nВін зазначив, що Україна поважає своїх міжнародних партнерів, проте також повинна захищати свій суверенітет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства ініціює скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади і держава.