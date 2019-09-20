Пристайко допускає комплексні домовленості з Росією щодо Донбасу і газу

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко допускає, що Україна і Росія можуть досягти комплексних домовленостей щодо питання ситуації на Донбасі та поставок і транзиту газу.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Європейська правда", передають Українські Новини.

Міністра запитали, чи правда, що тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та Європейським Союзом намагаються включити в "нормандський формат" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

"Насправді в зоні уваги лідерів завжди були газова проблема й енергетична безпека України. Але в деяких документах, у заявах (Нормандського формату) існує питання енергетичної безпеки України", - відповів він.

На уточнююче питання, чи розраховує Україна на якесь пакетне рішення, яке буде включати і питання Донбасу, і поставок і транзиту газу, Пристайко відповів, що це можливо.

"Можливо, в результаті довгих-довгих засідань буде напрацьована якась велика угода, якийсь big deal, що буде включати не тільки вирішення питання Донбасу, а й, наприклад, енергетичну безпеку України", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що лідери країн "нормандського формату" мають намір розглянути особливий статус та вибори на Донбасі.