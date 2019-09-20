В. о. голови "Укравтодору" Новак має намір звільниться

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак має намір звільниться.

Про це Криклій сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передають Українські Новини.



"Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт", - сказав він.



За словами міністра, сам Новак є найменш проблемним з команди, яка займалася дорожнім господарством. Міністр зазначив, що при начальнику відділу контролю та документального забезпечення "Укравтодору" Богдану Юлику, якого Новак уповноважив координувати всі роботи по дорожньому господарству, виникли ситуації, коли дорогу будують ділянками по 40 метрів, щоб не перевищити суму допороговой закупівлі та за ціною в 1,5 рази вище ринкової.



Криклій додав, що дав доручення вивчити ситуацію і звільнити Юлика.



Як повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром в Польщі.



У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.