Верховна Рада скасувала ліцензування у сфері телекомунікацій. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №1050 від 29 серпня проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом пропонується замінити ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій на надання сполучення суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, про початок здійснення діяльності.

У пояснювальній записці сказано, що акт розроблений з метою створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва та усунення надмірних або невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво.

Раніше представники великого бізнесу підписали меморандум про засади підприємництва.