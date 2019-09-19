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19 вересня 2019, четвер, 19:35 12
Верховна Рада і партії 2019-09-19T19:47:50+03:00
Українські Новини
Рада скасувала ліцензування у сфері телекомунікацій

Рада скасувала ліцензування у сфері телекомунікацій

Верховна Рада скасувала ліцензування у сфері телекомунікацій. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №1050 від 29 серпня проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом пропонується замінити ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій на надання сполучення суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, про початок здійснення діяльності.

У пояснювальній записці сказано, що акт розроблений з метою створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва та усунення надмірних або невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво.

Раніше представники великого бізнесу підписали меморандум про засади підприємництва.

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