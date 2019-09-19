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19 вересня 2019, четвер, 18:10 8
Життя 2019-09-19T18:32:34+03:00
Українські Новини
Княгиня Монако одягнулася в української дизайнерки

Княгиня Монако одягнулася в української дизайнерки

Княгиня Шарлін і Альбер ІІ. Фото: Вікіпедія
Княгиня Шарлін і Альбер ІІ. Фото: Вікіпедія

На конкурс Elegance et Automobile Monte-Carlo дружина князя Монако Альбера ІІ прийшла в спідниці від української дизайнерки. Про це повідомляє "1+1".

Княгиня Шарлін як частину свого образу використала трендову смугасту спідницю-максі від Valery Kovalska, про що сама дизайнерка повідомила своїм підписникам в Instagram. "Королівське схвалення. Принцеса Монако Шарлін одягла нашу спідницю-максі", - написала вона.

Княгиня Шарлін у спідниці від Valery Kovalska. Фото: Instagram/@valerykovalska.Княгиня Шарлін у спідниці від Valery Kovalska. Фото: Instagram/@valerykovalska .

Для виходу на публіку перша леді Монако також вибрала звичайну білу сорочку і шкіряний ремінь, що підкреслив її талію. Доповнили образ окуляри і туфлі-човники коричневого кольору, а також мінімальна кількість прикрас.

Це вже далеко не перший приклад того, що українські дизайнери користуються популярністю у світових знаменитостей. Наприклад, Ріанна прийшла на презентацію в Мадриді в українській сукні від дизайнера Marianna Senchina, а королева Йорданії Ранія вбралася в синій брючний костюм українського бренду Flow The Label.

Як повідомляли Українські новини, дружина президента України Олена Зеленська прийшла на інавгурацію в одязі від українського дизайнера.

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