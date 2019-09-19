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19 вересня 2019, четвер, 17:38 12
Президент 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський продовжив кадрову революцію в Рівненській області

Зеленський продовжив кадрову революцію в Рівненській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 6 голів районних адміністрацій у Рівненській області. Про це йдеться в розпорядженнях Президента №337/2019-рп, №338/2019-рп, №339/2019-рп, №340/2019-рп, №341/2019-рп, №342/2019-рп передають Українські Новини.

Віталій Люшин звільнений з посади голови Березнівської районної адміністрації, Юрій Парфенюк звільнений з посади голови Дубенської районної адміністрації, Сергій Черній звільнений з посади голови Корецької райдержадміністрації Петро Рухер звільнений з посади голови Млинівської райдержадміністрації, Богдан Турович звільнений з посади голови Острозької райдержадміністрації та Олег Ващук звільнений з посади голови Радивилівської райдержадміністрації.

Розпорядження підписані 19 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.

11 липня Зеленський звільнив ще 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.

16 липня Зеленський звільнив 4 голів районних адміністрацій у Рівненській області.

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