Психологічна драма: в поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги

Психологічна драма: в поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні ви

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заперечує наявність політичних вимог у екс-військового Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"З ним розмовляли і психологи, наші переговорники, кілька разів я намагався вступати з ним у діалог. Ніяких політичних вимог не було. З ним спілкувалася його дівчина – він так вимагав... Це такий у нього був надрив, психологічна драма", - заявив Крищенко.

Він допускає, що Белько в момент злочину був під дією наркотичних речовин.

Як повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чоловік вимагав від керівництва держави припинити капітуляції на донбаському фронті.