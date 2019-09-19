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  • Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль
19 вересня 2019, четвер, 16:18 4
Політика 2019-09-19T16:20:01+03:00
Українські Новини
Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль

Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль

Професор, адвокат, член комітету з питань кримінального права Федеральної палати адвокатів Німеччини Ян Бокемюль переконаний, що боротьба українських адвокатів за адвокатську монополію в судах є виправданою.

Про це він сказав "Українським Новинам" на україно-німецькому адвокатському форумі в Одесі.

"Я переконаний в тому, що боротьба українських адвокатів за адвокатську монополію має сенс. В даному випадку виникає питання: як буде забезпечено якість захисту, якщо крім адвокатів це буде робити хтось інший? Чи можна буде тоді забезпечити високу якість захисту, саме по кримінальних справах? ", - сказав він.

Німецький адвокат впевнений у тому, що серйозна захист у кримінальних справах є найголовнішим у кримінальному процесі.

" У першу чергу, мова йде про якості захисту справ. І цей захист повинен здійснюватись лише адвокатами. Саме тому гарантія здійснення якості захисту гарантується допуском виключно адвокатів", - підкреслив Бокемюль.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.

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