Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль

Професор, адвокат, член комітету з питань кримінального права Федеральної палати адвокатів Німеччини Ян Бокемюль переконаний, що боротьба українських адвокатів за адвокатську монополію в судах є виправданою.

Про це він сказав "Українським Новинам" на україно-німецькому адвокатському форумі в Одесі.

"Я переконаний в тому, що боротьба українських адвокатів за адвокатську монополію має сенс. В даному випадку виникає питання: як буде забезпечено якість захисту, якщо крім адвокатів це буде робити хтось інший? Чи можна буде тоді забезпечити високу якість захисту, саме по кримінальних справах? ", - сказав він.

Німецький адвокат впевнений у тому, що серйозна захист у кримінальних справах є найголовнішим у кримінальному процесі.

" У першу чергу, мова йде про якості захисту справ. І цей захист повинен здійснюватись лише адвокатами. Саме тому гарантія здійснення якості захисту гарантується допуском виключно адвокатів", - підкреслив Бокемюль.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.