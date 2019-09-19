Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років

Верховна Рада ввела контрактну форму державної служби терміном до 3 років.

За прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади в цілому проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому керівник держслужби буде в порядку, передбаченому Кабміном, укладати і розривати контракти про проходження держслужби.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб'єктом призначення і прописуватися в контракті.

Документом вносяться зміни в частині обмеження дії законодавства про працю на держслужбу, спрощення порядку прийняття на держслужбу і звільнення від неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності, усунення зайвих проміжних органів оскарження, при збереженні безумовного права на судове оскарження, введення можливості контрактної держслужби й усунення надмірного (на рівні закону) регулювання зазначених суспільних відносин, а відповідні повноваження делегуються Кабінету Міністрів.

Законопроектом також зменшуються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної влади в частині призначення держсекретаря міністерства, призначення та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади, звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади, призначення держсекретарів міністерств, керівників і заступник керівника центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, призначення та звільнення першого заступника і заступників держсекретаря Кабміну.

Також розширено перелік підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення такими позиціями: скорочення посади держслужби внаслідок зміни структури або штатного розкладу держоргану без скорочення кількості або штату державних службовців, ліквідація державного органу, встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження держслужби.

Згідно з документом, оголошення про проведення конкурсу будуть публікуватися на Єдиному порталі вакансій держслужби, адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також на сайті держоргану, який оголосив конкурс (при наявності).

Документом пропонується внести низку змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада мала намір ввести контрактну форму державної служби і ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.

В 2018 майже 1,5 тисячі претендентів на держслужбу не змогли пройти атестацію з української мови