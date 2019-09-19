підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 15:18 22
Верховна Рада і партії 2019-09-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років

Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років

Підписання контракту. Фото: pixabay.com
Підписання контракту. Фото: pixabay.com

Верховна Рада ввела контрактну форму державної служби терміном до 3 років.

За прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади в цілому проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому керівник держслужби буде в порядку, передбаченому Кабміном, укладати і розривати контракти про проходження держслужби.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб'єктом призначення і прописуватися в контракті.

Документом вносяться зміни в частині обмеження дії законодавства про працю на держслужбу, спрощення порядку прийняття на держслужбу і звільнення від неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності, усунення зайвих проміжних органів оскарження, при збереженні безумовного права на судове оскарження, введення можливості контрактної держслужби й усунення надмірного (на рівні закону) регулювання зазначених суспільних відносин, а відповідні повноваження делегуються Кабінету Міністрів.

Законопроектом також зменшуються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної влади в частині призначення держсекретаря міністерства, призначення та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади, звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади, призначення держсекретарів міністерств, керівників і заступник керівника центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, призначення та звільнення першого заступника і заступників держсекретаря Кабміну.

Також розширено перелік підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення такими позиціями: скорочення посади держслужби внаслідок зміни структури або штатного розкладу держоргану без скорочення кількості або штату державних службовців, ліквідація державного органу, встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження держслужби.

Згідно з документом, оголошення про проведення конкурсу будуть публікуватися на Єдиному порталі вакансій держслужби, адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також на сайті держоргану, який оголосив конкурс (при наявності).

Документом пропонується внести низку змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада мала намір ввести контрактну форму державної служби і ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.

В 2018 майже 1,5 тисячі претендентів на держслужбу не змогли пройти атестацію з української мови

Більше новин про: Чиновники Контракт Верховна Рада держслужба Державна служба

Архів
Новини
"Фармак" визнаний кращою фармкомпанією України за результатами ХХ конкурсу професіоналів фармгалузі "Панацея" 16:48 Прес-реліз
Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль 16:18
Психологічна драма: в поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги 16:16
"Платформа" Бойка назвала злочином введення ринку землі без референдуму 16:10
Фермерам будуть компенсувати відсоткову ставку за кредитами для купівлі землі, - Гончарук 15:52
більше новин
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
більше новин
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok