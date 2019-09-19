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19 вересня 2019, четвер, 11:57 22
Верховна Рада і партії 2019-09-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рада створила Офіс генпрокурора

Рада створила Офіс генпрокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Генпрокурор Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.

За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ пропонує побудову після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офісу генпрокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; знищення військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурора повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.

Також будуть надані можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури.

До того ж буде перетворена Національна академія прокуратури Тренінговий центр прокурорів, підвищений базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.

Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новостворений Офіс та місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Атестація буде включати іспит і співбесіду.

Особи, які захочуть стати прокурорами при наявності вищої юридичної освіти і стажу роботи у сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.

До 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також передбачається, що генпрокурор буде затверджувати порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначати порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначати осіб на адміністративні посади в Офісі та на посаду керівника обласної прокуратури (з схвалення комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначати порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, а також визначати порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і за наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування, крім деяких положень, які наберуть чинності після початку роботи Офісу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня Рада прийняла за основу зазначений законопроект.

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