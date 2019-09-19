Рада створила Офіс генпрокурора

Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.\r\nЗа ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nДокумент пропонує побудову після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офісу генпрокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.\r\nТакож передбачається надання генеральному прокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; знищення військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.\r\nПропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурора повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.\r\nТакож будуть надані можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури.\r\nДо того ж буде перетворена Національна академія прокуратури Тренінговий центр прокурорів, підвищений базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.\r\nПрокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новостворений Офіс та місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\nАтестація буде включати іспит і співбесіду.\r\nОсоби, які захочуть стати прокурорами при наявності вищої юридичної освіти і стажу роботи у сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.\r\nДо 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.\r\nТакож передбачається, що генпрокурор буде затверджувати порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначати порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначати осіб на адміністративні посади в Офісі та на посаду керівника обласної прокуратури (з схвалення комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначати порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, а також визначати порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і за наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.\r\nЗакон вступає в силу на наступний день після опублікування, крім деяких положень, які наберуть чинності після початку роботи Офісу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 вересня Рада прийняла за основу зазначений законопроект.