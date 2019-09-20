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20 вересня 2019, пʼятниця, 07:31 6 Прес-реліз
Життя 2019-09-20T08:00:01+03:00
Українські Новини
Художник Полякова, чиї роботи виставив в своєму офісі Президент Зеленський, представить свою книгу

Художник Полякова, чиї роботи виставив в своєму офісі Президент Зеленський, представить свою книгу

Знана київська художниця Юлія Полякова, яка отримала ще більшу популярність після того, як ряд її робіт по вибору Президента України Володимира Зеленського прикрасили інтер'єри Офісу Глави держави, найближчим часом представить не тільки чергову персональну виставку картин, а й презентує свою першу книгу. Про це майстриня розповіла в коментарі Українським Новинам.

"Проект "Sin City" спочатку замислювався як чергова серія картин в стилі mixmedia. На цей раз мною була обрана тема супергероїв. В процесі написання робіт я задумалася про те, що в кожну з них вкладено багато сенсу і про кожну я можу розповісти цілу історію. Було прийняти рішення зробити каталог з описом. В результаті вийшов цикл оповідань, об'єднаний місцем де все відбувається. Це відомий любителям коміксів Готем-Сіті. Або, як його ще називають Місто Гріхів. В результаті виникла сюжетна лінія і назва книги "I.AM.CAT", - розповіла автор полотен і книги.

Як зазначила сама Юлія Полякова, майбутнє мистецьке дійство стане її 7-ю персональною виставкою і першим досвідом в якості письменниці. А так як у неї, за словами художниці, специфічне почуття гумору, то радить сприймати цей експеримент простіше.

На відкритті буде представлена ​​як книга "I.AM.CAT", так і 44 живописні роботи, які послужили ілюстраціями до розповідей.

"Трохи про персонажей: в цьому проекті взяли участь багато людей. І я хочу сказати, що я вважаю їх гідними бути увічненими в часі. Бо коли наш світ згасне і наступне, більш досконале людство знайде в глибокому підземному бункері мої картини, що збереглися після ядерної війни (а вона швидше за все буде), то найімовірніше вони вирішать що на них зображені боги і важливі персони попередньої цивілізації", - іронічно прокоментувала майбутню виставку Полякова.

При цьому майстриня додала: так, це її голі жінки прикрашають стіни офісу Зе Президента і внесені в каталог аукціонного будинку Saatchi. А докладніше про творчу біографію Юлії Полякової можна дізнатися і побачити її картини на персональному сайті майстрині.

Відкриття виставки та презентація книги відбудуться 4 жовтня о 19.00 в галереї Spivakovska ART: EGO culture center, у Києві за адресою: вулиця Саксаганського, 59Б.

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