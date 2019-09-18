підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 19:20 103
Верховна Рада і партії 2019-09-18T21:15:01+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка запропонувала прем'єру кандидатів на заміну В'ятровичу

Платформа Бойка запропонувала прем'єру кандидатів на заміну В'ятровичу

Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) привітала рішення Кабінету Міністрів України звільнити Володимира В'ятровича з посади директора Інституту національної пам'яті, а також готова запропонувати на цю посаду гідних, незалежних, професійних та об'єктивних кандидатів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Зміна політично заангажованого і повністю дискредитувавшого себе керівництва Інституту пам'яті - це можливість зупинити машину з фальсифікації та знищення реальної історії українського народу. При новому керівництві спадкоємність в роботі Інституту неприпустима. Розраховуємо, що за цим послідують й інші кроки, що спрямовані на відмову від націоналістичної політики минулого режиму з розпалювання ворожнечі, насадженню ксенофобії та провокування розколів в українському суспільстві на ґрунті віри, мови, історії та культури", - вказано в заяві партії.

Опозиціонери наголосили, що за роки правління Порошенка Інститут національної пам'яті повністю дискредитував себе як наукова установа. А саме, замість збереження пам'яті про героїчні сторінки життя українського народу, Інститут нацпам'яті під керівництвом В'ятровича загруз в історичних фальсифікаціях. Він став частиною пропагандистської машини режиму з насадження націоналістичної доктрини, перетворився на інструмент з розпалювання конфліктів в українському суспільстві та у стосунках з сусідніми країнами.

"Історичні вигадки Володимира В'ятровича та його "команди" стали ідеологічною базою для розправи над пам'ятниками, основою для перейменування сіл, селищ, вулиць і міст нашої країни, яка коштувала українським громадянам мільярди гривень. Народжені інститутом фальсифікації лягли в основу "хрестового походу" націоналістичної влади з переписування славної історії України та перетворення українського народу-переможця у Другій світовій війні в переможених і знедолену націю. З легкої руки В'ятровича фашистські колаборанти і злочинці перетворювалися на героїв, а справжніх героїв України намагалися перетворити в лиходіїв. Його псевдонаукові дослідження стали базою для ультраправих націоналістичних рухів, які розплодилися в Україні при минулому режимі. Тому відставка - це справедлива та сама м'яка оцінка діяльності керівництва Інституту національної пам'яті", - заявили в ОПЗЖ.

Представники опозиції переконані, що зі зміною керівництва повинна бути повністю переглянута ідеологія діяльності цієї державної установи, формат і напрямки його роботи.

"Україна повинна, нарешті, вирватися з полону націоналістичних доктрин і дізнатися справжню правду про трудові й ратні подвиги наших людей. Дізнатися імена справжніх героїв українського народу, тих, хто працював на перемогу над фашизмом, відновлював економіку нашої Батьківщини, розвивав вітчизняну науку і створював культурне спадщина нашої спільної багатомільйонної і багатонаціональної країни. Ми готові запропонувати на цю посаду гідних, незалежних, професійних і об'єктивних кандидатів, які з честю впораються з цим завданням", - резюмували в заяві.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 вересня Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Володимир В'ятрович ОПЗЖ Інститут нацпам'яті

Архів
Новини
Психолог розповів про причини, через які чоловік погрожував підірвати міст у Києві 21:03
Комітет рекомендує Верховній Раді ввести контрактну форму державної служби 20:51
Міст Метро. Скріншот трансляції
Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили 20:50 Доповнено
Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону 20:31
Платформа Бойка запропонувала прем'єру кандидатів на заміну В'ятровичу 19:20
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok