В середу гривня зміцнилася на 9 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,71-24,75 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,65-24,66 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,65-24,66 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,07% з 27,72 UAH/USD до 24,65 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. На сьогоднішній день гривня успішно продовжує міцніти, залишаючись самою "стійкою" та ефективною валютою у світі з початку цього року. За останні 9 місяців безготівковий курс гривні підвищився по відношенню до долара на 11,74%.

Також, в середу, 18 вересня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 17 вересня, подорожчав на 7 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.