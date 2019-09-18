Поліція запустила спецгрупи для протидії насильству в сім'ях учасників бойових дій

Національна поліція 17 вересня запустила 47 спеціальних груп поліцейських для роботи з випадками насильства в сім'ях учасників бойових дій.

Про це в середу на брифінгу в Запоріжжі сказав голова Національної поліції Сергій Князєв, передають Українські Новини.



"У нас шостий рік відкрита війна і десятки тисяч наших громадян отримують не тільки досвід захисту держави, але і негативну сторону історії. Вони соціально не адаптовані до мирного життя. І тому виникають великі проблеми, з якими першими зустрічається родина - сварки, бійки, нерозуміння з дітьми", - сказав Князєв.



Для роботи з такими сім'ями в рамках проекту Community Policing створені 47 груп по 2 офіцера в кожній, які пройшли спеціальну підготовку в центрах Нацполіції із залученням фінансування від поліцейських громад по лінії ООН та ОБСЄ.



"Ми купили для кожної групи службові авто, у них є свої засоби зв'язку, амуніція та підходи до проблемним сім'ям у своєму регіоні", - сказав Князєв.



За його словами, 17 вересня він підписав наказ про початок роботи цих груп, а в найближчі дні організовує їх презентацію в Києві, на яку запросить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.



Як повідомляли "Українські Новини", у травні Нацполіція запустила проект "Поліцейський офіцер громади", метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаної територіальною громадою та орієнтація на її потреби.