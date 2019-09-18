ФСБ завербувало мешканку Хмельницького для збору інформації про Сили спецоперацій

Служба безпеки України встановила, що ФСБ Росії завербовало мешканку Хмельницького для збору інформації про військової частини Сил спеціальних операцій.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВстановлено, що уродженка Красного Луча (Луганська область) Катерина Болдирєва була затримана бойовиками ЛНР на пункті пропуску "Станиця Луганська" 8 січня поточного року.\r\nЖінку доставили в будівлю "Міністерства державної безпеки" ЛНР в Луганську, де її допитали співробітники ФСБ РФ.\r\nРосійські спецслужби завербували жінку для проведення підривної діяльності проти України.\r\nОсновним засобом зв'язку з представниками ФСБ був визначений мессенджер "WhatsApp".\r\nПершим завданням агента ФСБ було встановити поточне місце проживання колишнього бойовика і встановити можливі факти його співпраці з органами СБУ.\r\nТакож жінка повинна була схилити екс-бойовика до співпраці з ФСБ.\r\nПісля отримання завдання Болдирєва безперешкодно виїхала з Луганська в Хмельницький.\r\nНадалі 25 квітня вона, перебуваючи в Хмельницькому, отримала друге завдання, яке полягало у зборі персональної та службової інформації щодо співробітників управління СБУ в Хмельницькій області та військовослужбовців військової частини А0553 (8-й окремий полк спеціального призначення).\r\nУ той же час, зазначено, що Болдирєва проігнорувала перше і друге завдання, які були надані їй представником ФСБ РФ, і 7 травня звернулася до Служби безпеки України із заявою про свій зв'язок з іноземною розвідкою.\r\nВраховуючи це, суд на початку вересня звільнив підозрювану від кримінальної відповідальності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербувала українського військовослужбовця і доручила йому вчинити терористичний акт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.