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18 вересня 2019, середа, 17:07 14
Силові структури 2019-09-18T19:00:03+03:00
Українські Новини
ФСБ завербувало мешканку Хмельницького для збору інформації про Сили спецоперацій

ФСБ завербувало мешканку Хмельницького для збору інформації про Сили спецоперацій

ФСБ. Фото: geektimes.ru
ФСБ. Фото: geektimes.ru

Служба безпеки України встановила, що ФСБ Росії завербовало мешканку Хмельницького для збору інформації про військової частини Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що уродженка Красного Луча (Луганська область) Катерина Болдирєва була затримана бойовиками ЛНР на пункті пропуску "Станиця Луганська" 8 січня поточного року.

Жінку доставили в будівлю "Міністерства державної безпеки" ЛНР в Луганську, де її допитали співробітники ФСБ РФ.

Російські спецслужби завербували жінку для проведення підривної діяльності проти України.

Основним засобом зв'язку з представниками ФСБ був визначений мессенджер "WhatsApp".

Першим завданням агента ФСБ було встановити поточне місце проживання колишнього бойовика і встановити можливі факти його співпраці з органами СБУ.

Також жінка повинна була схилити екс-бойовика до співпраці з ФСБ.

Після отримання завдання Болдирєва безперешкодно виїхала з Луганська в Хмельницький.

Надалі 25 квітня вона, перебуваючи в Хмельницькому, отримала друге завдання, яке полягало у зборі персональної та службової інформації щодо співробітників управління СБУ в Хмельницькій області та військовослужбовців військової частини А0553 (8-й окремий полк спеціального призначення).

У той же час, зазначено, що Болдирєва проігнорувала перше і друге завдання, які були надані їй представником ФСБ РФ, і 7 травня звернулася до Служби безпеки України із заявою про свій зв'язок з іноземною розвідкою.

Враховуючи це, суд на початку вересня звільнив підозрювану від кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербувала українського військовослужбовця і доручила йому вчинити терористичний акт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.

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