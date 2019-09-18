Побитий заступник голови КМДА Слончак у важкому стані, але дав свідчення поліції

Побитий заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Слончак дав свідчення поліції і перебуває у важкому стані.

Про це Українським Новинам сказала його прес-секретар Галина Шпак.

"Він не в реанімації, але стан важкий. Наклали 14 швів, у нього струс головного мозку", - повідомила вона.

З її слів, наразі Слончак через свій стан не може тривалий час спілкуватися і не готовий коментувати причини нападу.

"Він дав свідчення поліції, а всі інші подробиці будуть відомі завтра", - заявила Шпак.

Вона також не змогла сказати, чи пов'язаний напад із професійною діяльністю заступника голови КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 17 вересня невідомі побили Слончака в Києві.

У грудні 2018 року мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко призначив Слончака своїм заступником з питань здійснення самоврядних повноважень.

Раніше, з 2016 року, він очолював управління правового забезпечення діяльності Київського міської ради.

Також Слончак є головою наглядової ради холдингової компанії "Київміськбуд" (Київ).

У квітні 2017 року поліція почала розслідувати конфлікт зі стріляниною за участю Слончака на території пожежної частини у Василькові Київської області.