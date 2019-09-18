Побитий заступник голови КМДА Слончак у важкому стані, але дав свідчення поліції

Побитий заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Слончак дав свідчення поліції і перебуває у важкому стані.\r\nПро це Українським Новинам сказала його прес-секретар Галина Шпак.\r\n"Він не в реанімації, але стан важкий. Наклали 14 швів, у нього струс головного мозку", - повідомила вона.\r\nЗ її слів, наразі Слончак через свій стан не може тривалий час спілкуватися і не готовий коментувати причини нападу.\r\n"Він дав свідчення поліції, а всі інші подробиці будуть відомі завтра", - заявила Шпак.\r\nВона також не змогла сказати, чи пов'язаний напад із професійною діяльністю заступника голови КМДА.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, увечері 17 вересня невідомі побили Слончака в Києві.\r\nУ грудні 2018 року мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко призначив Слончака своїм заступником з питань здійснення самоврядних повноважень.\r\nРаніше, з 2016 року, він очолював управління правового забезпечення діяльності Київського міської ради.\r\nТакож Слончак є головою наглядової ради холдингової компанії "Київміськбуд" (Київ).\r\nУ квітні 2017 року поліція почала розслідувати конфлікт зі стріляниною за участю Слончака на території пожежної частини у Василькові Київської області.