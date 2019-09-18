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  • У Києві бійцівська собака напав на дитину: господар відмовився визнати провину
18 вересня 2019, середа, 14:41 13
Події 2019-09-18T16:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві бійцівська собака напав на дитину: господар відмовився визнати провину

У Києві бійцівська собака напав на дитину: господар відмовився визнати провину

Господар наклав на собаку намордник вже після нападу на хлопчика. Фото: Київ Оперативний
Господар наклав на собаку намордник вже після нападу на хлопчика. Фото: Київ Оперативний

У Києві стаффордширський тер'єр напав на хлопчика, який повертався додому разом з батьком, і розірвав дитині п'яту до кістки. Інцидент стався у вівторок, 17 вересня, на Вітряних Горах у Подільському районі столиці. Про це повідомляє у Facebook Київ Оперативний.

Господар агресивного пса нічого не зміг вдіяти з твариною, а відтягав собаку від дитини батько хлопчика.

"Свідки пригоди кажуть, що дитина просто йшов і собаку не дражнив. Пощастило, що дитина жива і не інвалід, але поки невідомо, коли Тимофій зможе нормально ходити", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що господар надів на собаку намордник вже після нападу на хлопчика і не побачив нічого особливого в агресивній поведінці бійцівського пса: "А що тут такого? Так тільки собака покусала", - сказав він.

 

Як повідомляли раніше Українські Новини, у Миколаївській області бійцівська собака на смерть загриз жінку.

Раніше в Київі стаффордширський тер'єр загриз бульдога і напав на його господарів.
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