У компанії "Філіп Морріс" заявили про плани побудувати "майбутнє без цигарок", – ВВС

Виконавчий директор компанії "Філіп Морріс Інтернешнл" Андре Каланцопулос заявив, що продаж цигарок падають в усьому світі та компанія планує посилити цю тенденцію, продаючи бездимну альтернативну тютюнову продукцію тим курцям, які не можуть кинути палити.

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі Hard Talk на ВВС.

Хоча компанія все ще продає близько 750 млрд цигарок на рік, будучи лідером світового тютюнового ринку, "Філіп Морріс" не планує розширення частки ринку традиційних тютюнових виробів або експансії на нові ринки.

"Ми не можемо просто припинити продавати сигарети, так як цю нішу займуть інші компанії, а також нелегальні виробники цигарок. Але наше завдання – переконати споживачів змінити свої звички. Якщо у людини є можливість кинути палити – це найкращий вихід. Але якщо з якоїсь причини людина не може цього зробити – ми готові надати йому більш безпечну альтернативу", – сказав Каланцопулос.

Компанія "Філіп Морріс" інвестувала близько 6 млрд доларів в розробку альтернативних бездимних тютюнових технологій. В результаті більше 10 років наукових досліджень, були розроблені технології нагрівання тютюну. Потенційно дана технологія менш небезпечна для здоров'я, так як через відсутність процесу горіння в організм людини потрапляє значно менша кількість шкідливих смол і небезпечних хімічних сполук.

"Ми поступово йдемо від традиційних цигарок до більш технологічної альтернативної продукції. І якщо уряд, основні регуляторні органи сприятимуть цьому – ми зможемо набагато швидше побудувати "майбутнє без цигарок", – уточнив Каланцопулос.

Нагадаємо, у 2016 році на конференції в Індії Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) презентувала звіт, в якому згадувалися електронні цигарки і системи нагрівання тютюну. За даними цього звіту, ВООЗ визнає що альтернативна тютюнова продукція потенційно може нести менше шкоди здоров'ю курців, ніж звичайні сигарети. У той же час, у ВООЗ заявляють, що є необхідність подальших більш детальних досліджень впливу даної продукції на здоров'я людини.

Відповідно результатам глобального соціологічного дослідження, проведеного компанією Povaddo у квітні-травні 2019 року в 13 країнах, 68% курців готові перейти з традиційних сигарет на альтернативну тютюнову продукцію. У той же час, лише 55% опитаних заявили, що володіють достатнім обсягом інформації, для прийняття зваженого рішення з даного питання.

За результатами даного дослідження компанія "Філіп Морріс Інтернешнл" заявила про старт глобальної ініціативи #Unsmokeyourworld – з метою прискорити історичні зміни в сфері громадського здоров'я.