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18 вересня 2019, середа, 13:00 45
Верховна Рада і партії 2019-09-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
На вимогу НСЖУ Рада вирішила провести парламентські слухання з безпеки журналістів

На вимогу НСЖУ Рада вирішила провести парламентські слухання з безпеки журналістів

Журналіст прес-карта посвідчення акредитація Фото: Факти
Журналіст прес-карта посвідчення акредитація Фото: Факти

Верховна Рада ухвалила рішення провести парламентські слухання на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" 6 листопада.

За ухвалення проекту постанови №2129 проголосували 335 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кабінет Міністрів повинен підготувати інформаційно-аналітичні матеріали до слухань до 28 жовтня.

На слухання будуть запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, науковців та експертів, а також журналісти з числа працівників загальноукраїнських та регіональних засобів масової інформації.

Вперше НСЖУ зажадав провести парламентські слухання в 2017 році в річницю вбивства Павла Шеремета в зв'язку з ростом агресії проти представників ЗМІ. Але за президентства порошенко влада ігнорувала вимоги журналістів і слухання проходили на рівні спілки журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, влітку 2019 року Національна спілка журналістів (НСЖУ) вимагала проведення парламентських слухань про безпеку журналістів.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір під час масштабної конференції ОБСЄ з прав людини, яка проходила у Варшаві (Польща), заявив, що погрози та напади на журналістів є ключовою проблемою в реалізації свободи слова у світі.

НСЖУ чекає реакцію Зеленського на рішення суду, з-за якого телеканал "112 Україна" можуть позбавити ліцензії.

Раніше НСЖУ зажадав розібратися з нападом на журналістку під час зйомок в Києві.

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