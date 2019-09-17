В Украине царит полная безнаказанность за преступления против журналистов", – НСЖУ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время масштабной конференции ОБСЕ по правам человека, которая проходила в Варшаве (Польша), заявил, что угрозы и нападения на журналистов являются ключевой проблемой в реализации свободы слова в мире.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"За последние дни и недели мы стали свидетелями освобождения многих журналистов, за права которых многие наши правозащитников выступали уже давно. В частности, среди них и украинцы - Роман Сущенко и Олег Сенцов. Это лишний раз подтверждает, что всегда надо сохранять оптимизм. Политическая воля и диалог многое делают возможным", - сказал Дезир.

Он напомнил, что многие журналисты остаются заключенными, а многое остается несделанным. В течение последних 7 месяцев Дезир более 120 раз вмешивался в ситуации заключения журналистов и работников СМИ. По его словам, это тревожный сигнал, и проблему нужно срочно решать. Между тем, в прошлом году на Совете министров иностранных дел ОБСЕ все страны-участники подтвердили, что общей целью должно быть повышение безопасности журналистов.

"Мы ожидаем практических шагов по реализации этих обязательств. Сегодня мы собрались здесь, чтобы взять под защиту свободу журналистов и СМИ, поскольку, когда они подвергаются давлению, страдает не только профессия, но и право граждан на информацию, право общества на диалог и критические высказывания", - отметил Дезир.

Выступая на конференции ОБСЕ по правам человека, председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко отметил, что НСЖУ поддерживает точку зрения представителя ОБСЕ по свободе СМИ, что главной угрозой свободы слова являются физическая опасность, нападения на журналистов, угрозы насилием.

"НСЖУ выступает в защиту безопасной работы украинских журналистов... Непосредственно в Украине мы констатируем полную безнаказанность за преступления против журналистов. Отсутствуют прецеденты эффективных расследований нападений, а также отсутствуют прецеденты весомого наказания обидчиков журналистов. Безнаказанность провоцирует новые нападения и трагическим примером этому является убийство журналиста Вадима Комарова в Черкассах. Мы рекомендуем власти проявлять политическую волю и осуждать каждый факт атаки", - сказал Томиленко.

Особенно это важно, по мнению Сергея Томиленко, для того, чтобы остановить атаки радикалов на СМИ. Приходится констатировать, что в Украине радикалы регулярно призывают к насилию в отношении журналистов, совершают нападения на работников СМИ, или же блокируют редакции. К примеру, в июле состоялся жестокое нападение на информационное агентство "Укринформ", когда пострадало 3 работника агентства, но полиция отказалась задерживать радикалов.

"Ключевая рекомендация украинской власти - организация регулярных публичных отчетов правоохранителей относительно эффективности расследования нападений на журналистов. Что касается безопасности украинских журналистов в Российской Федерации, то мы приветствуем освобождение Романа Сущенко из российской тюрьмы, но мы осуждаем кампанию его преследования за журналистскую деятельность. В Крыму российские власти преследует крымско-татарских гражданских журналистов, а наш сотрудник Николай Семена в свои 70 лет получил судебный запрет на профессию. Мы призываем запретить эти преследования. В оккупированном Донбассе мы выражаем солидарность со Станиславом Асеевым, который 2 года находится в плену - 30 сентября ему исполнится 30 лет и мы призываем совместными усилиями освободить нашего коллегу", - сказал Томиленко.

Напомним, НСЖУ ожидает реакцию Зеленского на решение суда, из-за которого телеканал "112 Украина" могут лишить лицензии.

Ранее НСЖУ потребовал разобраться с нападением на журналистку во время съемок в Киеве.