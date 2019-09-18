Погрози Богословській: ГПУ закрила справу проти Портнова

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про можливі погрози колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова екс-депутатк Верховної Ради Інні Богословській (Партія регіонів).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Десь 2 тижні тому кримінальне провадження було закрито", - повідомив він.

Справа була закрита так, як у лютому Печерський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру це зробити.

На початку серпня Апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури на це рішення, і постанова суду першої інстанції набула чинності.

Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило справу проти прокурора Генпрокуратури, який відмовлявся закривати справу Портнова.

Слідчий ДБР погрожував оголосити підозру прокурору в умисному невиконанні рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого Печерський районний суд Києва встановив для Генеральної прокуратури термін в 1 місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо Портнова.

Зокрема, мова йде про кримінальному провадженні, відкритому за фактом погрози з боку Портнова на адресу екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Інни Богословської.

19 лютого 2014 року Богословська публічно заявила, що Портнов подзвонив їй зі службового телефону і погрожував її життю.

Вона попросила правоохоронців розслідувати цей злочин.

Вона також повідомила, що у неї збережена роздруківка дзвінків, що підтверджує її розмову з Портновим.