підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
ONLINE
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 09:54 17
Зовнішня політика 2019-09-18T12:45:04+03:00
Українські Новини
Російські військові літаки перехопили бельгійці над Балтійським морем

Російські військові літаки перехопили бельгійці над Балтійським морем

Перехоплені російські літаки. Фото: Belgian Air Force/Twitter
Перехоплені російські літаки. Фото: Belgian Air Force/Twitter

Літаки, що входять до складу місії повітряної поліції Нато Альяса (НАТО) ВПС Бельгії, перехопили над Балтійським морем чотири російських військових літака після того, як три країни НАТО дозволяли провести літакам РФ спостережні польоти над своєю територією.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ВПС Бельгії Belgian Air Force в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні два F16 ВПС Бельгії зі складу місії НАТО перехопили два російських Ту-160 і два російських Су-27 над Балтійським морем", - сказано в ньому.

Наголошується, що перехоплення російських літаків стало першим, починаючи з 3 вересня. Також бельгійські ВПС опублікували знімки перехоплених літаків.

Як повідомляли Українські Новини, в Ісландії через російські Ту-142 підняли по тривозі італійські винищувачі.

Крім того, німецькі винищувачі перехопили 4 російських військових літака над Балтійським морем. У серпні минулого року над Чорним морем британські винищувачі перехопили російський військовий літак.

Більше новин про: літаки Російські літаки Бельгія перехоплення

Архів
Новини
У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов 13:02
Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали 12:54
Морські порти необхідно винести з концесійного списку, - вчені НАН України 12:47
Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво 12:38
У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля 12:30
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok