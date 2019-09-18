Російські військові літаки перехопили бельгійці над Балтійським морем

Літаки, що входять до складу місії повітряної поліції Нато Альяса (НАТО) ВПС Бельгії, перехопили над Балтійським морем чотири російських військових літака після того, як три країни НАТО дозволяли провести літакам РФ спостережні польоти над своєю територією

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ВПС Бельгії Belgian Air Force в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні два F16 ВПС Бельгії зі складу місії НАТО перехопили два російських Ту-160 і два російських Су-27 над Балтійським морем", - сказано в ньому.

Наголошується, що перехоплення російських літаків стало першим, починаючи з 3 вересня. Також бельгійські ВПС опублікували знімки перехоплених літаків.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

Як повідомляли Українські Новини, в Ісландії через російські Ту-142 підняли по тривозі італійські винищувачі.

Крім того, німецькі винищувачі перехопили 4 російських військових літака над Балтійським морем. У серпні минулого року над Чорним морем британські винищувачі перехопили російський військовий літак.