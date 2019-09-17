В офісі Зеленського не змогли підтвердити, що їх власний представник в Раді зі свободи слова у них працює

Максим Кречетов, який представляв Офіс Президента на установчих зборах Ради зі свободи слова та захисту журналістів, згідно з інформацією на сайті Президента, не є співробітником Офісу Президента.

Це випливає з відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу на інформаційний запит Українських Новин.

Агентство запросило у Офісу копію табеля обліку робочого часу за серпень і за період з 1 по 11 вересня Максима Кречетова, який у низці повідомлень ЗМІ був названий експертом департаменту інформаційної політики Офісу.

У відповідь Офіс не зміг надати копії табелів, оскільки Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом.

"За інформацією наданою Департаментом управління персоналом М. Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом Президента України", - йдеться в повідомленні.

У той же час в повідомленні на сайті Президента про установче засідання Ради зі свободи слова та захисту прав журналістів при Президентові було сказано, що Офіс представляв Максим Кречетов, причому посада Кречетова та інша інформація в якому статусі він представляв Офіс зазначено не було.

При цьому саме Кречетову в повідомленні приписані слова про необхідність введення Національної прес-карти і формалізації журналістських стандартів та стандартів кожній редакції в рамках саморегуляції журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, в липні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оголосив про ініціативу створення Ради з питань свободи слова при Президенті.

Він також обіцяв, що до складу Ради увійде по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ.

Представники Офісу повідомили журналістам, що обробкою заявок на участь у Раді займається якраз Кречетов.

І, за його словами, через велику кількість заявок Офіс допустив для участі в роботі установчих зборів Ради тільки частину ЗМІ, спираючись на свої критерії, серед яких були названі рейтинги, в тому числі і на основі відвідуваності сайтів.

В числі інших і не була відібрана і заяка Українських Новин.

Однак потім Офіс запрошував для участі у зборах тих журналістів, які не подавали таких заявок і навіть обирали їх без їх участі і згоди в саму раду.

Про такий випадок написав журналіст-розслідувач програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму обліковому записі в мережі Facebook. Він відмовився від роботи в Раді.

Тим часом сьогодні стало відомо, що Офіс Зеленського запросив на Раду зі свободи слова політика, видавши його за медіаексперта.