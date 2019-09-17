Зеленський сподівається, що ЄБРР збільшить щорічні інвестиції до €1 млрд протягом трьох років

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) протягом 2-3 років збільшить розмір щорічних інвестицій в Україну до більш ніж 1 млрд євро.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nВказується, що у вівторок Зеленський зустрівся з віце-президентом ЄБРР Аланом Пію.\r\nГлава держави підкреслив, що ця зустріч важлива для економіки й інвестиційного клімату в Україні.\r\nВін зазначив, що Україна цінує співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ЄБРР і Світовим банком, і запевнив у готовності його розвивати.\r\nЗеленський запевнив, що іноземні інвестори і партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог в рамках Національної інвестиційного ради.\r\nВін також зазначив, що влада проводить ринкові реформи і бореться з корупцією.\r\nНаразі Верховна Рада вже розглядає пакет реформаторських законопроектів, зокрема розроблений за підтримки ЄБРР законопроект про концесії, проект закону про скасування переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, пакет дерегуляційних законопроектів.\r\nКрім того, уряд працює над моделлю земельної реформи.\r\nЗеленський висловив надію, що вона буде схвалена до кінця поточного року.\r\nПрезидент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічний ріст і створять можливості для системних інвестицій.\r\nУкраїна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів.\r\n"Глава держави очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР збільшить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро в рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, насамперед у питанні вартості капіталу", - сказано в повідомленні.\r\nПрезидент запросив представників ЄБРР взяти участь в інвестиційному форумі, який відбудеться у Маріуполі (Донецька область) в кінці жовтня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що ЄБРР профінансував проекти в Україні на 13,5 млрд євро.\r\nРаніше Європейський банк реконструкції і розвитку вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.