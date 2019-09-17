КС обрав главою Тупицького

Конституційний Суд обрав головою Олександра Тупицького. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України від 17 вересня 2019 Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з пунктом 6 статті 33 Закону україни "Про Конституційний Суд України" голова КС обирається на спеціальному пленарному засіданні тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.\r\nОлександр Тупицький був призначений суддею КС у травні 2013 року за квотою Президента.\r\nЗаступником голови Конституційного Суду став Сергій Головатий.\r\nСергій Головатий був призначений суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 за квотою Президента.\r\nКрім того, у вівторок КС звільнив від виконання обов'язків суддю Наталію Шапталу на підставі її заяви про відставку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує звільнення КС екс-голови Шевчука.\r\nРаніше в КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.