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17 вересня 2019, вівторок, 21:27 11
Судова влада 2019-09-17T21:39:15+03:00
Українські Новини
КС обрав главою Тупицького

КС обрав главою Тупицького

Конституційний суд. Фото: ccu.gоv.иато
Конституційний суд. Фото: ccu.gоv.иато

Конституційний Суд обрав головою Олександра Тупицького. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України від 17 вересня 2019 Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького", - сказано в ньому.

Згідно з пунктом 6 статті 33 Закону україни "Про Конституційний Суд України" голова КС обирається на спеціальному пленарному засіданні тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.

Олександр Тупицький був призначений суддею КС у травні 2013 року за квотою Президента.

Заступником голови Конституційного Суду став Сергій Головатий.

Сергій Головатий був призначений суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 за квотою Президента.

Крім того, у вівторок КС звільнив від виконання обов'язків суддю Наталію Шапталу на підставі її заяви про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує звільнення КС екс-голови Шевчука.

Раніше в КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.

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